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Труба: Запуск ГБР затягивают

Среда, 25 апреля 2018, 17:54
Труба: Запуск ГБР затягивают

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает, что запуск работы подконтрольного ему ведомства затягивают.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Затягивание в запуске Государственного бюро расследований ощущается не только относительно помещения, а и, например, относительно принятия проектов законов, которые в настоящее время есть в Верховной Раде. Мы все понимаем, что если есть согласования, когда есть понимание фракций - законы принимаются очень быстро", - сказал Труба.

Он отметил, что те законопроекты, которые внесены есть в парламенте, технические.

"Их поддерживают эксперты, ученые и большинство парламентариев, однако уже значительный период времени мы технические нормы не можем провести через сессионный зал", - сказал директор ГБР.

Относительно аренды офиса, то он рассказал, что сейчас ведомство располагается в нескольких кабинетах здания Кабмина, но уже подписан договор аренды помещения.

"В настоящее время разрабатываем техническую документацию, а потом будем проводить тендерные процедуры по проведению ремонта. Затяжка, на мой взгляд, существует. За пять месяцев можно было предложить помещение, которое бы в полной мере удовлетворяло Государственное бюро расследований. Этого сделано не было", - добавил Труба.

Также он отметил, что это помещение также не удовлетворяет в полной мере потребности бюро.

При этом он выразил надежду, что удастся найти помещение, в котором можно будет работать "десятки лет".

Ранее директор государственного бюро расследования Роман Труба заявил, что бюро имеет полноценно начать работу в сентябре 2018 года.

Подробнее о ГБР читайте в статье: За кулисами ГБР: кадры решают все

Роман Труба: Я не все решения должен согласовывать с заместителями

Украинская правда
Темы: ГБР
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