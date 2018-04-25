Бойовики відкривали вогонь 33 рази, 4 бійців поранені – штаб

Бойовики 25 квітня здійснили 33 обстріли українських позицій, в результаті обстрілів 4 українських воїнів були поранені, ще 1 військовий отримав бойове травмування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Четверо українських захисників зазнали поранення. Ще один наш військовослужбовець – отримав бойове травмування", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих доправили до лікувальних закладів та надали їм медичну допомогу.

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 33 обстріли позицій українських захисників.

На Луганському напрямку із реактивних систем залпового вогню, а також 152 мм артилерії, мінометів калібру 120 мм та озброєння танку бойовики стріляли поблизу Новолуганського.

Також 120 та 82 мм міномети окупанти застосували в районі Троїцького.

З 120 мм мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по захисниках Новозванівки, з мінометів калібру 120 мм – оборонцях Луганського, а міномети калібру 82 мм, гранатомети та озброєння БМП – неподалік Новоселівки.

На Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів та гранатометів обстріляні оборонці Верхньоторецького, Шахти "Бутівка" та Водяного. Також з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по захисниках Авдіївки та Шахти "Бутівка", з озброєння БМП – під Талаківкою і Богданівкою, з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя, Гнутового, Славного та Красногорівки, а з стрілецької зброї – по Широкиного.

Також в районі Талаківки бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс, а під Гнутовим – вівся снайперський вогонь.

За минулу добу бойовики 69 разів обстріляли позиції ЗСУ – 11 поранених.