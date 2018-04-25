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Боевики открывали огонь 33 раза, 4 бойцов ранены – штаб

Среда, 25 апреля 2018, 18:27

Боевики по состоянию на 18.00 25 апреля совершили 33 обстрелы украинских позиций, в результате обстрелов 4 украинских воинов были ранены, еще 1 военный получил боевое травмирование.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Четверо украинских защитников получили ранения. Еще один наш военнослужащий - получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в лечебные учреждения и оказали им медицинскую помощь.

С начала суток российско-оккупационные войска осуществили 33 обстрелы позиций украинских защитников.

На Луганском направлении с реактивных систем залпового огня, а также 152 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и вооружения танка боевики стреляли вблизи Новолуганское.

Также 120 и 82 мм минометы оккупанты применили в районе Троицкого.

Из 120 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по защитникам Новозвановки, из минометов калибра 120 мм – вблизи Луганского, а минометы калибра 82 мм, гранатометы и вооружения БМП - неподалеку Новоселовки.

На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов  были обстреляны защитники Верхнеторецкого, Шахты "Бутовка" и Водяного. Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Авдеевки и Шахты "Бутовка", из вооружения БМП - под Талаковкой и Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Гнутово, Славного и Красногоровки, а с стрелкового  оружия - по Широкино.

Также в районе Талаковки боевики применили противотанковый ракетный комплекс, а под Гнутово - велся снайперский огонь.

За минувшие сутки боевики 69 раз обстреляли позиции ВСУ - 11 раненых.

Украинская правда
Темы: АТОобстрелбоевые действия
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