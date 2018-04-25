Раді пропонують збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки

Кабінет міністрів підтримав проект закону про підвищення штрафів за порушення вимог пожежної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

МВС та ДСНС підготували проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки".

У документі пропонується підвищити розмір штрафів.

"Зокрема за порушення встановлених вимог пожежної безпеки для громадян пропонується встановити штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів, а для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів", - зазначають у МВС.

Відповідні зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу ухвалені 25 квітня на засіданні уряду та направлені до Верховної Ради.