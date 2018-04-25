Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Раді пропонують збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки

Середа, 25 квітня 2018, 18:51

Кабінет міністрів підтримав проект закону про підвищення штрафів за порушення вимог пожежної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

МВС та ДСНС підготували проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки".

У документі пропонується підвищити розмір штрафів.

"Зокрема за порушення встановлених вимог пожежної безпеки для громадян пропонується встановити штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів, а для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів", - зазначають у МВС.

Відповідні зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу ухвалені 25 квітня на засіданні уряду та направлені до Верховної Ради.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: законодавствопожежаМВСКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
законодавство
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
Чеський парламент провів дебати щодо оформлення стосунків одностатевих пар
Останні новини
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
Усі новини...
Реклама: