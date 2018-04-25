Раде предлагают увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности

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Среда, 25 апреля 2018, 18:51

Кабинет министров поддержал проект закона о повышении штрафов за нарушения требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

МВД и ГСЧС подготовили проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности".

В документе предлагается повысить размер штрафов.

"В частности за нарушение установленных требований пожарной безопасности для граждан предлагается установить штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов, а для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей - от 50 до 100 необлагаемых минимумов", - отмечают в МВД.

Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс приняты 25 апреля на заседании правительства и направлены в Верховную Раду.

Украинская правда
Темы: законодательство пожар МВД Кабинет министров
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