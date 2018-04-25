Активісти та політики проведуть акцію за виборчу реформу

Активісти разом з політиками проведуть Всеукраїнську акцію, під час якої вимагатимуть ухвалення проекту Виборчого кодексу. Він передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими регіональними списками.

Про це оголосили організатори події.

15 травня Всеукраїнська акція "Ні!" Виборам за законом Януковича" відбудеться в усіх обласних центрах України та 17 травня – у Києві під Верховною Радою.

"Вимога акції "Ні!" Виборам за законом Януковича" – ухвалення у другому читанні проекту Виборчого кодексу №3112-1, що передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими регіональними списками", - йдеться у повідомленні.

"На жаль, влада виконує свої ж обіцянки лише під шаленим тиском. У листопаді внаслідок кількатисячних акцій протесту Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Виборчого Кодексу. Депутати подали до нього рекордну кількість поправок - понад 4000. На жаль, Комітет з питань правової політики та створена при ньому робоча група саботують виборчу реформу", - заявив координатор Руху "ЧЕСНО" та ініціатор акції Микола Виговський.

За його словами, наразі не пройдено 10% правок.

"Ми вирішили допомогти владі прискоритися. 15-17 травня тисячі громадян вийдуть на площі всій країні і вимагатимуть обіцяного - скасувати ганебну виборчу систему Януковича", – наголосив Виговський.

Учасники акції зазначають, що виборча реформа – важлива частина Коаліційної Угоди, міжнародне зобов’язання України та передвиборча обіцянка Президента Порошенка.

Серед організаторів акції 17 травня - Громадський рух "ЧЕСНО", ГО "Всеукраїнське Об'єднання "Автомайдан" та партії "ВО Батьківщина", "ВО Свобода", "ДемАльянс", "Громадянська позиція", "Європейська партія України", "Народний контроль", "Національний корпус", "Самопоміч", "Сила людей" і громадянський рух "Хвиля".

Крім того, в акціях візьмуть участь народні депутати Дмитро Добродомов (позафракційний, "Народний контроль"), Світлана Заліщук (фракція БПП), Юрій Левченко (позафракційний), Сергій Лещенко (фракція БПП), Мустафа Найєм (фракція БПП), Наталія Новак (фракція БПП), Володимир Парасюк (позафракційний), Руслан Сидорович (фракція партія "Самопоміч"), Єгор Соболєв (фракція партії "Самопоміч", Рух "Визволення") і Віктор Чумак (позафракційний).

В Україні діє змішана виборча система, за якою 50% Верховної Ради обирається з мажоритарних округів і ще 50% – за пропорційною системою із закритими партійними списками.

Змішану виборчу систему в Україні впровадили під час правління екс-президента Віктора Януковича.