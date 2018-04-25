Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Активісти та політики проведуть акцію за виборчу реформу

Середа, 25 квітня 2018, 20:39

Активісти разом з політиками проведуть Всеукраїнську акцію, під час якої вимагатимуть ухвалення проекту Виборчого кодексу. Він передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими регіональними списками.

Про це оголосили організатори події.

15 травня Всеукраїнська акція "Ні!" Виборам за законом Януковича" відбудеться в усіх обласних центрах України та 17 травня – у Києві під Верховною Радою.

"Вимога акції "Ні!" Виборам за законом Януковича" – ухвалення у другому читанні проекту Виборчого кодексу №3112-1, що передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими регіональними списками", - йдеться у повідомленні.

"На жаль, влада виконує свої ж обіцянки лише під шаленим тиском. У листопаді внаслідок кількатисячних акцій протесту Верховна  Рада ухвалила в першому читанні проект Виборчого Кодексу. Депутати подали до нього рекордну кількість поправок - понад 4000. На жаль, Комітет з питань правової політики та створена при ньому робоча група саботують виборчу реформу", - заявив координатор Руху "ЧЕСНО" та ініціатор акції Микола Виговський.

За його словами, наразі не пройдено 10% правок.

"Ми вирішили допомогти владі прискоритися. 15-17 травня тисячі громадян вийдуть на площі всій країні і вимагатимуть обіцяного - скасувати ганебну виборчу систему Януковича", – наголосив Виговський.

Учасники акції зазначають, що виборча реформа – важлива частина Коаліційної Угоди, міжнародне зобов’язання України та передвиборча обіцянка Президента Порошенка.

Серед організаторів акції 17 травня - Громадський рух "ЧЕСНО", ГО "Всеукраїнське Об'єднання "Автомайдан" та партії  "ВО Батьківщина", "ВО Свобода", "ДемАльянс", "Громадянська позиція", "Європейська партія України", "Народний контроль", "Національний корпус", "Самопоміч", "Сила людей" і громадянський рух "Хвиля".

Крім того, в акціях візьмуть участь народні депутати Дмитро Добродомов (позафракційний, "Народний контроль"), Світлана Заліщук (фракція БПП), Юрій Левченко (позафракційний), Сергій Лещенко (фракція БПП), Мустафа Найєм (фракція БПП), Наталія Новак (фракція БПП), Володимир Парасюк (позафракційний), Руслан Сидорович (фракція партія "Самопоміч"), Єгор Соболєв (фракція партії "Самопоміч", Рух "Визволення") і Віктор Чумак (позафракційний).

В Україні діє змішана виборча система, за якою 50% Верховної Ради обирається з мажоритарних округів і ще 50% – за пропорційною системою із закритими партійними списками.

Змішану виборчу систему в Україні впровадили під час правління екс-президента Віктора Януковича.

Теми: акціїзаконодавствовибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
акції
У Франції третю ніч тривали заворушення після того, як поліція застрелила підлітка
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
На антиурядовий мітинг у Варшаві зібрались до 500 тисяч людей
Останні новини
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
Усі новини...
Реклама: