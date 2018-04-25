Активисты и политики проведут акцию за избирательную реформу

Активисты вместе с политиками проведут Всеукраинскую акцию, во время которой будут требовать принятия проекта Избирательного кодекса. Он предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.

Об этом объявили организаторы события.

15 мая Всеукраинская акция "Нет!" Выборам по закону Януковича" состоится во всех областных центрах Украины и 17 мая - в Киеве под Верховной Радой.

"Требование акции "Нет!" Выборам по закону Януковича" - принятие во втором чтении проекта Избирательного кодекса №3112-1, предусматривающего проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками ", - говорится в сообщении.

"К сожалению, власть выполняет свои же обещания только под бешеным давлением. В ноябре в результате многотысячных акций протеста Верховная Рада приняла в первом чтении проект Избирательного Кодекса. Депутаты подали к нему рекордное количество поправок - более 4000. К сожалению, Комитет по вопросам правовой политики и созданная при нем рабочая группа саботируют избирательную реформу", - заявил координатор движения "ЧЕСНО" и инициатор акции Николай Выговский.

По его словам, пока не пройдено 10% правок.

"Мы решили помочь власти ускориться. 15-17 мая тысячи граждан выйдут на площади во всей стране и будут требовать обещанного - отменить позорную избирательную систему Януковича", - отметил Выговский.

Участники акции отмечают, что избирательная реформа - важная часть коалиционного соглашения, международное обязательство Украины и предвыборное обещание президента Порошенко.

Среди организаторов акции 17 мая - Общественное движение "ЧЕСНО", ОО "Всеукраинское Объединение "Автомайдан" и партии "ВО Батькивщина", "ВО Свобода", "ДемАльянс", "Гражданская позиция", "Европейская партия Украины", "Народный контроль", "Национальный корпус", "Самопомичь", "Сила людей" и общественное движение "Хвиля".

Кроме того, в акциях примут участие народные депутаты Дмитрий Добродомов (внефракционный, "Народный контроль"), Светлана Залищук (фракция БПП), Юрий Левченко (внефракционный), Сергей Лещенко (фракция БПП), Мустафа Найем (фракция БПП), Наталья Новак ( фракция БПП), Владимир Парасюк (внефракционный), Руслан Сидорович (фракция партия "Самопомичь"), Егор Соболев (фракция партии "Самопомичь", Движение "Освобождение") и Виктор Чумак (внефракционный).

В Украине действует смешанная избирательная система, при которой 50% Верховной Рады избирается по мажоритарным округам и еще 50% - по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками.

Смешанную избирательную систему в Украине внедрили во время правления экс-президента Виктора Януковича.