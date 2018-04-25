Новий уряд Орбана: Сійярто зберігає посаду, Міноборони очолить генерал

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Середа, 25 квітня 2018, 21:21

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сформував склад нового уряду і представить його найближчим часом.

Про це повідомляє низка угорських ЗМІ, в тому числі проурядові Figyelo та ATV.

Всі угорські видання, які повідомляють про запланований склад уряду, стверджують, що голова МЗС Петер Сійярто збереже свою нинішню посаду. Імовірність цього оцінюється як абсолютно певна.

У останні півроку саме Сійярто був головним критиком України з боку Угорщини, від нього лунали найжорсткіші заяви.

Також відразу кілька видань повідомляють про те, що міністр оборони Іштван Шимічко їде з посади, а замість нього в уряд "буде призначений генерал", і це принципове рішення Орбана. Figyelo уточнює, що на позицію очільником Міноборони обраний Тібор Бенко, який зараз працює головою Генштабу.

Це призначення може викликати проблеми у відносинах Угорщини з НАТО, оскільки одним з ключових правил військової структури країн-членів Альянсу є цивільний контроль над міністерством оборони.

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Європейська правда

Теми: Угорщина
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