Новое правительство Орбана: Сийярто остается, Минобороны возглавит генерал

705 просмотров
Среда, 25 апреля 2018, 21:21

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сформировал состав нового правительства и представит его в ближайшее время.

Об этом сообщает ряд венгерских СМИ, в том числе проправительственные  Figyelo и ATV.

Все венгерские издания, которые сообщают о запланированном составе правительства, утверждают, что глава МИД Петер Сийярто сохранит свою нынешнюю должность. Вероятность этого оценивается как абсолютно четкая.

Как известно, в последние полгода именно Сийярто был главным критиком Украины со стороны Венгрии, от него звучали самые жесткие заявления.

Также сразу несколько изданий сообщают, что министр обороны Иштван Шимичко уходит с должности, а вместо него в правительство "будет назначен генерал", и это принципиальное решение Орбана. Figyelo уточняет, что на позицию главы Минобороны выбран Тибор Бенко, который сейчас работает главой Генштаба.

Это назначение может вызвать проблемы в отношениях Венгрии с НАТО, поскольку одним из ключевых правил военной структуры стран-членов Альянса является гражданский контроль над министерством обороны.

Читайте также: Топор языковой войны: Венгрия и Украина не должны упустить шанс на перемирие

Европейская правда

Темы: Венгрия
powered by lun.ua
По теме
Сийярто уже ждет третьего "ножа в спину" от Украины 25 апреля 2018, 05:06
Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО 23 апреля 2018, 17:02
Десятки тысяч венгров протестовали против контроля Орбана над СМИ 21 апреля 2018, 22:03
Все новости
Главные новости
Новое правительство Орбана: Сийярто остается, Минобороны возглавит генерал
Главные новости дня – за 60 секунд
В Чехии пишут о задержании экс-полицейского и дипломата в Украине
Полиция отреагировала на разгром лагеря ромов в Киеве после публикации видео
Все новости
исследование

Мыться каждый день не обязательно

Made in Ukraine

Украинские бренды, которые создают солнцезащитные очки