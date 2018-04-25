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Новое правительство Орбана: Сийярто остается, Минобороны возглавит генерал

Среда, 25 апреля 2018, 21:21

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сформировал состав нового правительства и представит его в ближайшее время.

Об этом сообщает ряд венгерских СМИ, в том числе проправительственные  Figyelo и ATV.

Все венгерские издания, которые сообщают о запланированном составе правительства, утверждают, что глава МИД Петер Сийярто сохранит свою нынешнюю должность. Вероятность этого оценивается как абсолютно четкая.

Как известно, в последние полгода именно Сийярто был главным критиком Украины со стороны Венгрии, от него звучали самые жесткие заявления.

Также сразу несколько изданий сообщают, что министр обороны Иштван Шимичко уходит с должности, а вместо него в правительство "будет назначен генерал", и это принципиальное решение Орбана. Figyelo уточняет, что на позицию главы Минобороны выбран Тибор Бенко, который сейчас работает главой Генштаба.

Это назначение может вызвать проблемы в отношениях Венгрии с НАТО, поскольку одним из ключевых правил военной структуры стран-членов Альянса является гражданский контроль над министерством обороны.

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Европейская правда

Темы: Венгрия
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