Чеського екс-поліцейського затримали в Україні через прослуховування - ЗМІ

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Середа, 25 квітня 2018, 22:18

Колишнього старшого слідчого Управління з виявлення організованої злочинності поліції Чехії Людека Вокала затримали в Україні через незаконне використання технічних засобів.

Про це заявила спікер чеського Міністерства закордонних справ Ірена Валентова, пише Сeskenoviny.

"Чеське посольство в Києві вирішує консульський випадок одного арештованого чеха, який був затриманий у понеділок ввечері. Із зацікавленими особами та його родиною ми в контакті", - сказала вона.

Арешт пов'язаний з нинішньою діяльністю Вокала в сфері безпеки, який не припинив її навіть після свого переслідування в Чеській республіці.

Вокала підозрюють у справі бізнесмена Альбіна Аріфовіча, якому слідчий нібито видавав інформацію. Також його підозрюють у інших розголошеннях інформації фігурантам кримінальних справ.

За даними чеських ЗМІ, разом з колишнім детективом українські спецслужби нібито заарештували також чеського дипломата, якого відпустили з огляду на дипломатичний паспорт.

Валентова сказала, що у неї немає такої інформації.

Європейська правда

Теми: Чехія Україна
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