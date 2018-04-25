Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чеського екс-поліцейського затримали в Україні через прослуховування - ЗМІ

Середа, 25 квітня 2018, 22:18
Чеського екс-поліцейського затримали в Україні через прослуховування - ЗМІ

Колишнього старшого слідчого Управління з виявлення організованої злочинності поліції Чехії Людека Вокала затримали в Україні через незаконне використання технічних засобів.

Про це заявила спікер чеського Міністерства закордонних справ Ірена Валентова, пише Сeskenoviny.

"Чеське посольство в Києві вирішує консульський випадок одного арештованого чеха, який був затриманий у понеділок ввечері. Із зацікавленими особами та його родиною ми в контакті", - сказала вона.

Арешт пов'язаний з нинішньою діяльністю Вокала в сфері безпеки, який не припинив її навіть після свого переслідування в Чеській республіці.

Вокала підозрюють у справі бізнесмена Альбіна Аріфовіча, якому слідчий нібито видавав інформацію. Також його підозрюють у інших розголошеннях інформації фігурантам кримінальних справ.

За даними чеських ЗМІ, разом з колишнім детективом українські спецслужби нібито заарештували також чеського дипломата, якого відпустили з огляду на дипломатичний паспорт.

Валентова сказала, що у неї немає такої інформації.

Європейська правда

Теми: ЧехіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
Чехія
Чехія заплатить, аби залишитись у гіді Michelin
Президент Чехії заявив, що "вікно можливостей" на фронті є до кінця року – потім переговори
Майже половина чехів не вірять, що український контрнаступ наблизить кінець війни
Останні новини
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
Усі новини...
Реклама: