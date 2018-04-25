Чешского экс-полицейского задержали в Украине из-за прослушки - СМИ

Бывшего старшего следователя Управления по выявлению организованной преступности полиции Чехии Людека Вокала задержали в Украине за незаконное использование технических средств.

Об этом заявила спикер чешского Министерства иностранных дел Ирена Валентова, пишет Сeskenoviny.

"Чешское посольство в Киеве решает консульский случай одного арестованного чеха, который был задержан в понедельник вечером. С заинтересованными лицами и его семьей мы в контакте", - сказала она.

Арест связан с нынешней деятельностью Вокала в сфере безопасности. Он не прекратил ее даже после своего преследования в Чешской республике.

Вокала подозревают в деле бизнесмена Альбина Арифовича, которому следователь якобы выдавал информацию. Также его подозревают в других огласках информации фигурантам уголовных дел.

По данным чешских СМИ, вместе с бывшим детективом украинские спецслужбы якобы арестовали также чешского дипломата, которого отпустили, взирая на дипломатический паспорт.

Валентова сказала, что у нее нет такой информации.

Европейская правда