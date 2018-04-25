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ПАРЄ закликала Україну та РФ домовитися про компенсації переселенцям з Криму та Донбасу

Середа, 25 квітня 2018, 23:28

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про гуманітарні потреби та права внутрішніх переселенців в Європі.

За ухвалення даного документа проголосувало 76 із 79 присутніх в залі депутатів.

Документ присвячений проблемі переселенців ("внутрішньо переміщених осіб", ВПО) на європейському континенті і стосується не лише України, але також Кіпру, Вірменії, Азербайджана, Грузії тощо.

Що стосується української ситуації, асамблея окремою поправкою визначила, що йдеться про "війну Росії проти України".

Також ПАРЄ посилається на свою попередню резолюцію "Про гуманітарні наслідки війни в Україні", яка покладає на Росію відповідальність за "триваючу війну Російської Федерації проти України", яка включає напад РФ на Донбас та незаконну анексію Криму.

Нова резолюція наголошує на необхідності компенсацій тим особам, хто був вимушений виїхати через війну до контрольованої урядом частини України.

"Асамблея запрошує владу Російської Федерації та України... створити комісію з питань компенсації або повернення майна та власності внутрішніх переселенців, у відповідності до судової практики Європейського суду з прав людини", - йдеться в документі.

Також резолюція підтримує зусилля з розмінування в тому числі діючі проекти урядів Данії, Японії, Британії, ПРООН та НАТО щодо гуманітарного розмінування в Україні.

Європейська правда

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Теми: ПАРЄУкраїнаРосіяКримДонбас
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