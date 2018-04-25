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ПАСЕ призвала Украину и РФ договориться о компенсациях переселенцам из Крыма и Донбасса

Среда, 25 апреля 2018, 23:28

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о гуманитарных потребностях и правах внутренних переселенцев в Европе.

За принятие данного документа проголосовало 76 из 79 присутствовавших в зале депутатов.

Документ посвящен проблеме переселенцев ("внутренне перемещенных лиц", ВПЛ) на европейском континенте и касается не только Украины, но также Кипра, Армении, Азербайджана, Грузии.

Что касается украинской ситуации, ассамблея отдельной поправкой уточнила, что речь идет о "войне России против Украины".

Также ПАСЕ ссылается на свою предыдущую резолюцию "О гуманитарных последствиях войны в Украине", которая возлагает на Россию ответственность за "продолжающуюся войну Российской Федерации против Украины", включая нападение РФ на Донбасс и незаконную аннексию Крыма.

Новая резолюция подчеркивает необходимость компенсаций тем, кто был вынужден уехать из-за войны в контролируемую правительством часть Украины.

"Ассамблея приглашает власти Российской Федерации и Украины... создать комиссию по вопросам компенсации или возврата имущества и собственности внутренних переселенцев, в соответствии с судебной практикой Европейского суда по правам человека", - говорится в документе.

Также резолюция поддерживает усилия по разминированию, в том числе действующие проекты правительств Дании, Японии, Великобритании, ПРООН, НАТО по гуманитарному разминированию в Украине.

Европейская правда

Темы: ПАСЕУкраинаРосcияКрымДонбасс
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