ПАСЕ призвала Украину и РФ договориться о компенсациях переселенцам из Крыма и Донбасса

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о гуманитарных потребностях и правах внутренних переселенцев в Европе.

За принятие данного документа проголосовало 76 из 79 присутствовавших в зале депутатов.

Документ посвящен проблеме переселенцев ("внутренне перемещенных лиц", ВПЛ) на европейском континенте и касается не только Украины, но также Кипра, Армении, Азербайджана, Грузии.

Что касается украинской ситуации, ассамблея отдельной поправкой уточнила, что речь идет о "войне России против Украины".

Также ПАСЕ ссылается на свою предыдущую резолюцию "О гуманитарных последствиях войны в Украине", которая возлагает на Россию ответственность за "продолжающуюся войну Российской Федерации против Украины", включая нападение РФ на Донбасс и незаконную аннексию Крыма.

Новая резолюция подчеркивает необходимость компенсаций тем, кто был вынужден уехать из-за войны в контролируемую правительством часть Украины.

"Ассамблея приглашает власти Российской Федерации и Украины... создать комиссию по вопросам компенсации или возврата имущества и собственности внутренних переселенцев, в соответствии с судебной практикой Европейского суда по правам человека", - говорится в документе.

Также резолюция поддерживает усилия по разминированию, в том числе действующие проекты правительств Дании, Японии, Великобритании, ПРООН, НАТО по гуманитарному разминированию в Украине.

Европейская правда