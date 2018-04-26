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В медуніверситеті заявили, що нового ректора медвишу вибрати не можна

Четвер, 26 квітня 2018, 00:55
В медуніверситеті заявили, що нового ректора медвишу вибрати не можна

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця заявляють, що суд прийняв до розгляду в судовому порядку заяву відстороненого ректора Катерини Амосової про незаконне звільнення.

Відповідну ухвалу Печерського районного суду м.Києва опубліковала прес-служба медичного універститету.

Рішення суду від 23 квітня вимагає задовольнити заяву Амосової "про визнання звільнення незаконним, скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягення заробітку за час вимушеного прогулу".

Також суд постановив заборонити Міністерству охорони здоров’я оголошувати конкурс на заміщення посади ректора.

"Ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття кримінального провадження", - йдеться у документі за підписом головуючого судді Віталія Писанця.

*** Першочергово в новині повідомлялося, що суд поновив Амосову на посаді ректора. Редакція просить вибачення за допущену помилку.

Нагадаємо, 20 лютого міністерство відсторонило від посади Катерину Амосову на час службової перевірки.

Офіційна причина: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів.

Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

Того ж дня представники студентського самоврядування заблокували вхід у ректорат, не допускаючи до роботи призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.

Деталі про ці перипетії можна почитати за лінком. 

25 лютого на підтримку ректора Катерини Амосової оголосили безстроковий страйк, який через 2 дні після початку припинився.

Амосова оскаржила своє відсторонення у суді. І 1 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив ректорку на посаді до початку розгляду її позову до МОЗ по суті.

Однак 6 березня вже іншим наказом Міністерство охорони здоров'я знову відсторонило Амосову.

30 березня Міністерство охорони здоров'я звільнило Амосову з посади ректора Національного медичного університету ім. О.Богомольця.

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗсуд
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