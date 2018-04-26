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В медуниверситете заявили, что нового ректора медвуза выбрать нельзя

Четверг, 26 апреля 2018, 00:55
В медуниверситете заявили, что нового ректора медвуза выбрать нельзя

В Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца заявляют, что суд принял к рассмотрению в судебном порядке заявление отстраненного ректора Екатерины Амосовой о незаконном увольнении.

Соответствующее решение Печерского районного суда г. Киева опубликовала пресс-служба медицинского универститета.

Решение суда от 23 апреля требует удовлетворить заявление Амосовой "о признании увольнения незаконным, отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула".

Также суд постановил запретить министерству здравоохранения объявлять конкурс на замещение должности ректора.

"Постановление подлежит немедленному исполнению со дня его принятия независимо от его обжалования и открытия уголовного производства", - говорится в документе с подписью судьи Виталия Писанца.

*** Изначально в новости сообщалось, что суд восстановил Амосову в должности ректора. Редакция просит прощения за допущенную ошибку.

Напомним, 20 февраля министерство отстранило от должности Екатерину Амосову на время служебной проверки.

Официальная причина срыва лицензированного тестирования "Крок" для студентов-стоматологов.

Амосова назвала решение МОЗ незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

В тот же день представители студенческого самоуправления заблокировали вход в ректорат, не допуская к работе назначенного и.о. ректора Михаила Захараша.

Детали об этих перипетиях можно почитать по ссылке.

25 февраля в поддержку ректора Екатерины Амосовой объявили бессрочную забастовку, которая через 2 дня после начала прекратилась.

Амосова обжаловала свое отстранение в суде. И 1 марта Окружной административный суд Киева возобновил ее в должности до начала рассмотрения ее иска в Минздрав по существу.

Однако 6 марта уже другим приказом Министерство здравоохранения снова отстранило Амосову.

30 марта Министерство здравоохранения уволило Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минздравсуд
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