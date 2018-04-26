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У Туреччині засуджені 15 співробітників газети Cumhuriyet

Четвер, 26 квітня 2018, 01:52

Незважаючи на різку міжнародну критику, провідні співробітники турецької опозиційної газети Cumhuriyet засуджені до тривалих термінів ув'язнення.

Про це пише DW.com.

Увечері в середу, 25 квітня, суд в місті Бешикташ під Стамбулом засудив, зокрема, за звинуваченням у підтримці терористичних організацій видавця газети Акина Аталая, головного редактора Мурата Сабунджу, і відомого журналіста, що займається розслідуваннями, Ахмета Шика.

Аталай засуджений до 8 років, 1 місяця і 15 днів позбавлення волі, Сабунджу і Шик - до 7 з половиною років. Проте, згідно з рішенням суддів, засуджені можуть залишатися на свободі, поки не будуть розглянуті касаційні скарги. Акин Аталай, єдиний з них, який перебував досі під вартою, також випущений під підписку про невиїзд.

Ще 12 з в цілому 18 підсудних засуджені на менші терміни, троє виправдані. Справу стосовно двох осіб, яким обвинувачення було пред'явлено заочно, зокрема, колишнього головного редактора газети Джана Дюндара, який живе в еміграції в Німеччині, виділено в окреме провадження і його розгляд триває.

На думку головного редактора Cumhuriyet Мурата Сабунджу, нинішню справу було порушено, щоб піднести над журналістикою дамоклів меч і залякати журналістів.

Однак, як він заявив в інтерв'ю DW, винесені вироки "не змусять нас відмовитися від мужнього виконання наших обов'язків".

"Нікого, жодного журналіста в Туреччині не залякає цей дамоклів меч", - упевнений Сабунджу.

Депутат турецького парламенту від опозиційної Народно-республіканської партії Сезгін Танрикулу заявив, що, правосуддя на процесі не було.

"Засуджені журналістика і право людей на отримання новин", - вказав він.

У лютому кілька турецьких журналістів отримали довічні терміни за звинуваченням у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Ґюленом, який живе в США. Серед них - головний редактор закритої газети Taraf Ахмет Алтан, його брат, письменник Мехмет Алтан, а також відома журналістка Назлі Ілічак.

Турецька влада звинувачує Ґюлена в організації спроби військового перевороту в липні 2016 року, сам він заперечує причетність до заколоту.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаЗМІсвобода слова
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