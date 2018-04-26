В Турции осуждены 15 сотрудников газеты Cumhuriyet

Несмотря на резкую международную критику, ведущие сотрудники турецкой оппозиционной газеты Cumhuriyet приговорены к длительным срокам заключения.

Об этом пишет DW.com.

Вечером в среду, 25 апреля, суд в городе Силиври под Стамбулом осудил, в частности, по обвинению в поддержке террористических организаций издателя газеты Акына Аталая, главного редактора Мурата Сабунджу, и известного журналиста, занимающегося расследованиями, Ахмета Шика.

Аталай приговорен к 8 годам, 1 месяцу и 15 дням лишения свободы, Сабунджу и Шик - к 7 с половиной годам. Тем не менее, согласно решению судей, осужденные могут оставаться на свободе, пока не будут рассмотрены кассационные жалобы. Акын Аталай, единственный из них, находившийся до сих пор под стражей, также выпущен под подписку о невыезде.

Еще 12 из в общей сложности 18 подсудимых осуждены на меньшие сроки, трое оправданы. Дело в отношении двух человек, которым обвинение было предъявлено заочно, в частности живущего в эмиграции в Германии бывшего главреда газеты Джана Дюндара, выделено в отдельное производство и его рассмотрение продолжается.

По мнению главного редактора Cumhuriyet Мурата Сабунджу, нынешний процесс был возбужден, чтобы занести над журналистикой дамоклов меч и запугать журналистов.

Однако, как он заявил в интервью DW, вынесенные приговоры "не заставят нас отказаться от мужественного выполнения наших обязанностей".

"Никого, ни одного журналиста в Турции не запугает этот дамоклов меч", - уверен Сабунджу.

Депутат турецкого парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии Сезгин Танрыкулу заявил, что, правосудия на процессе не было.

"Осуждены журналистика и право людей на получение новостей", - указал он.

В феврале несколько турецких журналистов получили пожизненные сроки по обвинению в связях с живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом. Среди них - главный редактор закрытой газеты Taraf Ахмет Алтан, его брат, писатель Мехмет Алтан, а также известная журналистка Назли Иличак.

Турецкие власти обвиняют Гюлена в организации попытки военного переворота в июле 2016 года, сам он отрицает причастность к мятежу.