У Луцьку на хабарах затримали трьох посадовців, у тому числі заступника мера

Правоохоронці Волинської області затримали трьох посадовців міськради Луцька, у тому числі заступника міського голови, під час отримання хабара.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав у facebook.

"Прокуратурою Волинської області спільно з працівниками СБУ, Нацполіії та САП затримано трьох посадовців міськради обласного центру , у тому числі - заступника міського голови під час одержання ними четвертого траншу неправомірної вигоди в розмірі 17 000 доларів США", - повідомив він.

За даними Луценка, посадовців затримали під час одержання хабара за оформлення права власності на вже збудований житловий будинок.

Крім того правоохоронці затримали на хабарі голову одного з судів області.

"У ході документування злочинних дій заступника Луцького міського голови встановлено факт його посередництва під час вимагання головою одного з судів області неправомірної вигоди від громадянина в сумі 10 000 доларів за винесення позитивного рішення під час судового розгляду кримінального провадження", – написав Луценко.