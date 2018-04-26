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У Луцьку на хабарах затримали трьох посадовців, у тому числі заступника мера

Четвер, 26 квітня 2018, 04:34

Правоохоронці Волинської області затримали трьох посадовців міськради Луцька, у тому числі  заступника міського голови, під час отримання хабара.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав у facebook.

"Прокуратурою Волинської області спільно з працівниками СБУ, Нацполіії та САП затримано трьох посадовців міськради обласного центру , у тому числі - заступника міського голови  під час одержання ними четвертого траншу неправомірної вигоди в розмірі 17 000 доларів США", - повідомив він.

За даними Луценка, посадовців затримали під час одержання хабара за оформлення права власності на вже збудований житловий будинок.

Крім того правоохоронці затримали на хабарі голову одного з судів області.

"У ході документування злочинних дій заступника Луцького міського голови встановлено факт його посередництва під час вимагання головою одного з судів області неправомірної вигоди від громадянина в сумі 10 000 доларів за винесення позитивного рішення під час судового розгляду кримінального провадження", – написав Луценко.

Теми: ЛуцькГенпрокуратураАнтикорупційна прокуратураСБУхабар
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