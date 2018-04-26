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В Луцке на взятках задержали трех чиновников, в том числе заместителя мэра

Четверг, 26 апреля 2018, 04:34

Правоохранители Волынской области задержали трех должностных лиц горсовета Луцка, в том числе заместителя городского головы, во время получения взятки.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал в facebook.

"Прокуратурой Волынской области совместно с работниками СБУ, Нацполиии и САП задержаны трое должностных лиц горсовета областного центра, в том числе - заместитель городского головы во время получения ими четвертого транша неправомерной выгоды в размере 17 000 долларов США", - сообщил он.

По данным Луценка, чиновников задержали во время получения взятки за оформление права собственности на уже построенный жилой дом.

Кроме того правоохранители задержали на взятке главу одного из судов области.

"В ходе документирования преступных действий заместителя городского головы установлен факт его посредничества при вымогательстве председателем одного из судов области неправомерной выгоды от гражданина в сумме 10 000 долларов за вынесение положительного решения в ходе судебного разбирательства уголовного производства", - написал Луценко.

Темы: ЛуцкГенпрокуратураАнтикоррупционная прокуратураСБУвзятка
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