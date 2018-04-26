Лідер протестів у Вірменії: Росія обіцяла не втручатися

Росія обіцяла не втручатися в політичну кризу у Вірменії, а лідер опозиції запевнив російського посла у відсутності антиросійських настроїв.

Про це лідер протестного руху Вірменії, депутат парламенту Нікол Пашинян розповів в інтерв'ю РБК після зустрічі з російським послом в Вірменії Іваном Волинкіним.

Пашинян вказав, що зустріч в посольстві РФ в Єревані відбулася за його ініціативою.

За словами опозиціонера, Росія обіцяла не втручатися в події в Вірменії, а сам він запевнив російського дипломата, що в акціях протесту "немає ні краплі антиросійських настроїв".

На питання, чи немає у нього побоювань, що, з огляду на український досвід, в разі затяжної політичної кризи Росія може втрутитися, Пашинян відповів негативно.

"Я не хочу враховувати український досвід, тому що це взагалі інша історія. Я хочу чітко констатувати - і про це йшлося під час зустрічі з послом - що у цього [протестного] руху немає взагалі ніякого геополітичного контексту", - заявив він.

Пашинян при цьому заяив, що не має наміру припиняти протести доти, доки він не буде затверджений тимчасовим прем'єр-міністром до проведення позачергових парламентських виборів.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.

Виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Вірменії став колишній топ-менеджер "Газпрому" Карен Карапетян, який займав в уряді Саргсяна посаду першого віце-прем'єра.

Попри відставку прем’єр-міністра Сержа Саргсяна протестувальники стверджують, що їхні вимоги не виконані, і продовжують вуличні акції. Лідер протестного руху депутат Нікол Пашинян оголосив, що буде домагатися формування тимчасового уряду та позачергових виборів.