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Лидер протестов в Армении: Россия обещала не вмешиваться

Четверг, 26 апреля 2018, 05:21

Россия обещала не вмешиваться в политический кризис в Армении, а лидер оппозиции заверил российского посла в отсутствии антироссийских настроений.

Об этом лидер протестного движения Армении, депутат парламента Никол Пашинян рассказал в интервью РБК после встречи с российским послом в Армении Иваном Волынкиным.

Пашинян указал, что встреча в посольстве РФ в Ереване состоялась по его инициативе.

По словам оппозиционера, Россия обещала не вмешиваться в события в Армении, а сам он заверил российского дипломата, что в акциях протеста "нет ни капли антироссийских настроений".

На вопрос, нет ли у него опасений, что, учитывая украинский опыт, в случае затяжного политического кризиса Россия может вмешаться, Пашинян ответил отрицательно.

"Я не хочу учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история. Я хочу четко констатировать — и об этом шла речь во время встречи с послом — что у этого [протестного] движения нет вообще никакого геополитического контекста", — заявил он.

Пашинян при этом зявил, что не намерен прекращать протесты до тех пор, пока он не будет утвержден временным премьер-министром до проведения внеочередных парламентских выборов. 

Как сообщалось, премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. На этой должности он пробыл меньше недели после избрания в парламенте 17 апреля.

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян, занимавший в правительстве Саргсяна должность первого вице-премьера.

Несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна протестующие утверждают, что их требования не выполнены, и продолжают уличные акции. Лидер протестного движения депутат Никол Пашинян объявил, что будет добиваться формирования временного правительства и внеочередных выборов.

Темы: АрменияРосcия
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