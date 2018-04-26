CNN: Шпигуни з числа російських дипломатів готували в США такі ж атаки, як у Солсбері

Серед десятків російських дипломатів, висланих із США в минулому місяці, були шпигуни, які відстежували російських перебіжчиків і їх сім'ї, що переселилися в США.

Про це, посилаючись на обізнаних в цьому питанні чиновників правоохоронних і розвідувальних органів, повідомляє CNN.

За їх словами, принаймні в одному випадку російські шпигуни стежили за учасником програми ЦРУ, що надає нові посвідчення особи для захисту росіян, що переселилися в США.

Цей епізод і інші американські розвіддані викликати підозру, що росіяни готувалися до нападу на російських емігрантів в США, позначених Кремлем як зрадники чи вороги, повідомили чиновники.

Ці підозри підкріпилися після отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки, яка є громадянкою Росії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей раніше заявила, що Сергій Скрипаль та його дочка були отруєні військовою нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок", розробленою Радянським Союзом в 1970-х і 80-х роках.

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.