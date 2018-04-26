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CNN: Шпионы из числа российских дипломатов готовили в США такие же атаки, как в Солсбери

Четверг, 26 апреля 2018, 06:21

Среди десятков российских дипломатов, высланных из США, были шпионы, которые отслеживали переселившихся в США российских перебежчиков и их семьи.

Об этом, ссылаясь на осведомленных в этом вопросе чиновников правоохранительных и разведывательных органов, сообщает CNN.

По их словам, по крайней мере  в одном случае российские шпионы следили за участником программы ЦРУ, предоставляющей новые удостоверения личности для защиты переселившихся в США россиян.

Этот эпизод и другие американские разведданные вызвают подозрение, что россияне готовились к нападению на русских эмигрантов в США, обозначенных Кремлем как предатели или враги, сообщили чиновники.

Эти подозрения подкрепились после отравления в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, которая является гражданкой России.

Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены военной нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", разработанной Советским Союзом в 1970-х и 80-х годах.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии по отравлению в Солсбери.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

Темы: СШАРосcияшпионаж
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