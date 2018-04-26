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АТО: 76 обстрілів, бойовики застосували реактивну артилерію, є поранені

Четвер, 26 квітня 2018, 07:48

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 76 обстрілів позицій Збройних Сил України. Внаслідок ворожого вогню вісім українських захисників зазнали поранення, ще троє отримали бойові травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО

Ворог продовжує застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.

Зокрема, на луганському напрямку із реактивних систем залпового вогню, а також 152-мм артилерії, мінометів калібру 120 мм та озброєння танка агресор обстріляв укріплення ЗСУ поблизу Новолуганського.

Також 152-мм артилерію та 82-мм міномети противник застосував поблизу Світлодарська.

Зі 122-мм артилерійської системи, 120- і 82-мм мінометів та озброєння БМП ворог стріляв під Луганським та Новгородським, Зайцевим, Троїцьким. Крім цього із 120-мм мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся по оборонцях Новозванівки, а під Новоселівкою – з танку, мінометів калібру 82 мм, гранатометів та озброєння БМП.

В районі Малинового бойовики застосовували стрілецьку зброю.

На донецькому напрямку із заборонених 120-мм мінометів та гранатометів обстріляні оборонці Верхньоторецького, Шахти "Бутівка", Водяного та Гнутового.

Також з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по захисниках Авдіївки. 

З озброєння БМП стріляли під Талаківкою, Богданівкою і поблизу Шахти "Бутівка", з гранатометів – біля Кам’янки, з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя, Гнутового, Славного, Красногорівки, Невельського, Верхньоторецького та Пісків.

Стрілецьку зброю ворог застосував по оборонцях Широкиного, Лебединського, Гнутового та Харочовика.

Крім цього, в районі Талаківки та Гнутового ворог задіяв протитанковий ракетний комплекс.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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