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АТО: 76 обстрелов, боевики применили реактивную артиллерию, есть раненые

Четверг, 26 апреля 2018, 07:48

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня восемь украинских защитников получили ранения, еще трое получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

Враг продолжает применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

В частности, на луганском направлении из реактивных систем залпового огня, а также 152-мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и вооружение танка агрессор обстрелял укрепления ВСУ вблизи Новолуганского.

Также 152-мм артиллерию и 82-мм минометы противник применил вблизи Светлодарска.

Из 122-мм артиллерийских систем, 120-и 82-мм минометов и вооружения БМП враг стрелял под Луганским и Новгородским, Зайцевым, Троицким. Кроме этого из 120-мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по защитникам Новозвановки, а под Новоселовкой - из танка, минометов калибра 82 мм, гранатометов и вооружения БМП.

В районе Малинового боевики применяли стрелковое оружие.

На донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов и гранатометов обстреляны защитники Верхнеторецкого, Шахты "Бутовка", Водяного и Гнутового.

Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Авдеевки.

Из вооружения БМП стреляли под Талаковкой, Богдановкой и вблизи Шахты "Бутовка", из гранатометов - около Каменки, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Гнутового, Славного, Красногоровки, Невельского, Верхнеторецкого и Песков.

Стрелковое оружие враг применил по защитникам Широкиного, Лебединского, Гнутового и Пищевика.

Кроме этого, в районе Талаковки и Гнутового враг привел противотанковый ракетный комплекс.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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