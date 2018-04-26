НАЗК спіймало керівників Держрезерву та Держкіно на порушенні закону

Нацагентство з запобігання корупції внесло приписи голові Держагентства з питань кіно Пилипу Іллєнку стосовно посадовця Держкіно Мар’яна Луканя та голові Держрезерву Вадиму Мосійчуку за порушення ними антикорупційного законодавства.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

Відзначається, що НАЗК отримало інформацію, що Мосійчук вирішив перевести зарплатні проекти працівників апарату Держрезерву на обслуговування іншого банку, у системі якого він раніше працював.

Тому агентство запросило у Мосійчука копії документів, які стали підставою для прийняття такого рішення, а він їх у порушення закону не надав.

У приписі НАЗК вимагає від голови Держрезерву надати ці документи.

Також Нацагентство встановило, що начальник управління державного регулювання та реалізації кінопроектів Держкіно Мар’ян Лукань передав в управління належні йому корпоративні права на користь своєї дружини, чим порушив вимоги закону, який забороняє передавати корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.

Крім того, посадовець письмово не повідомив НАЗК про факт передачі корпоративних прав і не надав нотаріально засвідчену копію укладеного договору.

"Національне агентство вимагає провести службове розслідування, вжити заходів щодо усунення виявлених порушень та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що приписи НАЗК є обов’язковими до виконання. За невиконання цих приписів передбачена адміністративна відповідальність.