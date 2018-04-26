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НАПК поймало руководителей Госрезерва и Госкино на нарушении закона

Четверг, 26 апреля 2018, 10:01

Нацагентство по предотвращению коррупции внесло предписания главе Госагентства по вопросам кино Филиппу Ильенко в отношении чиновника Госкино Марьяна Луканя и главе Госрезерва Вадиму Мосийчуку за нарушение антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что НАПК получило информацию, что Мосийчук решил перевести зарплатные проекты работников аппарата Госрезерва на обслуживание другого банка, в системе которого он раньше работал.

Поэтому агентство запросило у Мосийчука копии документов, которые стали основанием для принятия такого решения, а он их в нарушение закона не предоставил.

В предписании НАПК требует от главы Госрезерва предоставить эти документы.

Также Нацагентство установило, что начальник управления государственного регулирования и реализации кинопроектов Госкино Марьян Лукань передал в управление принадлежащие ему корпоративные права в пользу своей жены, чем нарушил требования закона, запрещающего передавать корпоративные права в пользу членов своей семьи.

Кроме того, чиновник письменно не сообщил НАПК о факте передачи корпоративных прав и не предоставил нотариально заверенную копию заключенного договора.

"Национальное агентство требует провести служебное расследование, принять меры по устранению выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предписания НАПК обязательны для выполнения. За невыполнение этих предписаний предусмотрена административная ответственность.

Темы: НАПКкино
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