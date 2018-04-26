В Одесі перекрили підпільний канал постачання зброї із США – СБУ

СБУ викрила в Одесі організоване угруповання, що займалося контрабандою та продажем в Україні вогнепальної зброї, завезеної в розібраному вигляді з Європи та США.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр Служби безпеки України.

За даними правоохоронців, двоє мешканців міста організували незаконне переправлення з країн Західної Європи та США комплектуючих до стрілецької зброї.

"Товар" ділки отримували через сервіси міжнародного поштового зв’язку. Надалі у помешканні одного з учасників угруповання зловмисники збирали зразки озброєння для продажу. Клієнтів підшукували через спеціалізовані форуми в Інтернеті", - розповідають в СБУ.

Повідомляється, що під час обшуків вдома у фігурантів справи правоохоронці вилучили велику кількість нарізної вогнепальної зброї та комплектуючих іноземного виробництва, а також набої різного калібру.

Відкритого кримінальне провадження за ст. 201 ККУ (контрабанда).

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.