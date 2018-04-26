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В Одессе перекрыли подпольный канал поставки оружия из США – СБУ

Четверг, 26 апреля 2018, 10:28

СБУ разоблачила в Одессе организованную группировку, которая занималась контрабандой и продажей в Украине огнестрельного оружия, завезенного в разобранном виде из Европы и США.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным правоохранителей, двое жителей города организовали незаконную переправку из стран Западной Европы и США комплектующих к стрелковому оружию.

"Товар" дельцы получали через сервисы международной почтовой связи. В дальнейшем в квартире одного из участников группировки злоумышленники собирали образцы вооружения для продажи. Клиентов подыскивали через специализированные форумы в Интернете", - рассказывают в СБУ.

 

Сообщается, что во время обысков дома у фигурантов дела правоохранители изъяли большое количество нарезного огнестрельного оружия и комплектующих иностранного производства, а также патроны различного калибра.

Открытого уголовное производство по ст. 201 УК (контрабанда).

 

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

 

Украинская правда

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Темы: СШАконтрабандаОдессаСБУ
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