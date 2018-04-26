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Окупанти проводять масові обшуки у кримських татар

Четвер, 26 квітня 2018, 12:10

В окупованому Росією Криму ФСБ проводить чергову хвилю обшуків у кримських татар.

Про це повідомляють в Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і група "Кримська солідарність".

За словами Чубарова, з раннього ранку 26 квітня проводяться "тотальні обшуки" в Карасувбазарі (нині - Білогірськ).

"Російські окупанти вторглися з обшуками до будинку кримськотатарських підприємців, меценатів, активістів кримськотатарського національного руху Алі Барієва, Асана Барієва, Ремзі Веліляєва, Ресуля Веліляєва, Екрем Веліляєва, Зери Веліляєва, а також в їхніх дорослих дітей, які проживають окремо", - розповідає він.

Чубаров каже, що одночасно обшуки проводяться в інших регіонах Криму.

"У приміщеннях виробничих баз і десятків фірмових магазинів провідної фірми з дистрибуції продуктів харчування в Криму "КримОпт", що належить братам Веліляєвим", - повідомляє він.

За інформацією Чубарова, в усіх місцях проведення обшуків зосереджені значні сили спецпідрозділів, оснащених стрілецькою зброєю, встановлені оточення по периметру місць проведення обшуків. Операцією керують співробітники ФСБ Росії.

"З Криму повідомляють, що в Карасувбазарі / Білогірську біля офісу "КримОпту" зібралися близько 400 осіб. Наразі й до інших місць проведення обшуків прибувають кримські татари", - пише глава меджлісу.

За даними "Кримської солідарності", ФСБ-шники забрали Алі Барієва із собою. Також блокована робота мережі магазинів "Гузель".

У групі розповідають, що на кошти родини Веліляєвих у Білогірську побудована Соборна мечеть. Ресуль Веліляєв також є засновником відомого в Криму фонду Бекіра Чобан-заде та ініціатором, меценатом премії імені видатного поета, вченого-тюрколога Бекіра Чобан-заде.

"Кримська солідарність" нагадала, що у квітні 2015 року в будинках братів Ремзі і Ресуля Веліляєва вже проходили обшуки, після яких вони доставлялися до слідчого ізолятора.

Пізніше група повідомила, що, судячи з протоколу, який залишили силовики, всі заходи проходять в рамках порушеної кримінальної справи.

Також зазначається, що обшук у будинку Рустема Веліляєва - сина Ресуля Веліляєва - закінчено. Його залишили вдома.

Крім того, у "Кримській солідарності" з'явилась інформація, що в офісі "КримОпту" ламають двері в склад.

"Родичі та знайомі приносять їжу і намагаються передати працівникам "КримОпту" через паркан. За словами Ребії Веліляєвої, Зеру Веліляєву - сестру Ресуля Веліляєва - після обшуку відвезли до будівлі МВС", - пише група.

Українська правда
Теми: Кримокупаціякримські татариФСБнадзвичайна подія
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