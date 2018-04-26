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Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар

Четверг, 26 апреля 2018, 12:10

В оккупированном Россией Крыму ФСБ проводит очередную волну обысков у крымских татар.

Об этом сообщают в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и группа "Крымская солидарность".

По словам Чубарова, с раннего утра 26 апреля проводятся "тотальные обыски" в Карасувбазаре (ныне - Белогорск).

"Русские оккупанты вторглись с обысками в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения Али Бариева, Асана Бариева, Ремзи Велиляева, Ресуля Велиляева, Экрема Велиляева, Зеры Велиляевой, а также у их взрослых детей, проживающих отдельно", - рассказывает он.

Чубаров говорит, что одновременно обыски проводятся в других регионах Крыма.

"В помещениях производственных баз и десятков фирменных магазинов ведущей фирмы по дистрибуции продуктов питания в Крыму "КрымОпт", принадлежащей братьям Велиляевым", - сообщает он.

По информации Чубарова, по всем местам проведения обысков сосредоточены значительные силы спецподразделений, оснащенных стрелковым оружием, установлены оцепления по периметру мест проведения обысков. Операцией руководят сотрудники ФСБ России.

"Из Крыма сообщают, что в Карасувбазаре / Белогорске у офиса "КрымОпта" собрались около 400 человек. В настоящее время и к другим местам проведения обысков прибывают крымские татары", - пишет глава меджлиса.

По данным "Крымской солидарности", ФСБ-шники забрали Али Бариева с собой. Также блокирована работа сети магазинов "Гузель".

В группе рассказывают, что на средства семьи Велиляевых в Белогорске построена Соборная мечеть. Ресуль Велиляев также является учредителем известного в Крыму фонда Бекира Чобан-Заде и инициатором, меценатом премии имени выдающегося поэта, ученого-тюрколога Бекира Чобан-заде.

"Крымская солидарность" напомнила, что в апреле 2015 года в домах братьев Ремзи и Ресуля Велиляевых уже проходили обыски, после которых они доставлялись в следственный комитет.

Позднее группа сообщила, что, судя по протоколу, который оставили силовики, все мероприятия проходят в рамках возбужденного уголовного дела.

Также отмечается, что обыск в доме Рустема Велиляева - сына Ресуля Велиляева - закончен. Его оставили дома.

Кроме того, у "Крымской солидарности" появилась информация, что в офисе "Крымопта" ломают двери в склад.

"Родственники и знакомые приносят еду и пытаются передать работникам "КрымОпта" через забор. Со слов Ребии Велиляевой, Зеру Велиляеву - сестру Ресуля Велиляева - после обыска увезли в здание МВД", - пишет группа.

Украинская правда

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Темы: Крымоккупациякрымские татарыФСБчрезвычайное происшествие
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