На виборах в об’єднані громади виборців підкуповують курчатами і дровами - КВУ

Перед виборами в об’єднані громади, що відбудуться 29 квітня в різних регіонах України, було зафіксовано багато випадків підкупу виборців, а також факти тиску на кандидатів.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Так, зазначається, що на Одещині була організована мережа підкупу виборців на користь одного з кандидатів від ВО "Батьківщина".

З посиланням на відеоматеріали місцевого видання "Думская" повідомляється, що виборцям пропонували гроші, якщо вони проголосують за певного кандидата.

Також поліція вивчає факти підкупу в Торчинській ОТГ на Волині.

За даними спостерігачів КВУ жителям сіл Кошів, Садів, Горзвин та Білосток від імені "Аграрної партії" напередодні виборів роздавали курчат та комбікорм.

З посиланням на місцеві ЗМІ, в організації додають, що у Кошові кожна третя родина отримала по 15 курчат та кілограм комбікорму. Роздача супроводжувалась виборчою агітацією.

Крім того, у Торчинській ОТГ спробували підкупити виборців і представники "Радикальної партії Ляшка".

Там, місцевим жителям роздавали пакунки з солодощами.

Зазначається, що інформація про це відображена на офіційному сайті Волинської територіальної організації РПЛ.

"Технологію "партійні цукерки" формально дуже складно довести як порушення чинного законодавства. Оскільки партія могла сховати їх за партійною обгорткою, вартість якої не перевищує допустимої норми закону (5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати). Однак за змістом такі дії мають ознаки технології підкупу", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Також за даними спостерігачів Комітету виборців в селах Запорізької області зафіксовано кілька фактів безкоштовної роздачі від імені кандидатів дров для сільських жителів, що також може мати ознаки підкупу виборців.

Крім того,повідомляється, що упродовж виборчого процесу була низка повідомлень з боку політичних сил щодо тиску на кандидатів з боку зацікавлених осіб.

Зокрема, ВО "Батьківщина" заявила про погрози на адресу кандидатів з боку голови Нововодолазької РДА Харківської області, а також тиск на членів виборчих комісій зі сторони голови Кілійської міської райради.

Про тиск на кандидатів з боку місцевих адміністрацій також заявила партія "УКРОП".

"З огляду на це КВУ закликає політичні сили, окрім публічних заяв, оперативно надавати відповідні факти для перевірки правоохоронними органами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що традиційною проблемою на виборах залишається заполітизованість та низька якість роботи виборчих комісій.

"Так, спостерігачі КВУ повідомляли про загрозу зриву виборів в Чернівецькій області (Заставнівська ОТГ) через фактично заблоковану роботу міської комісії. Напередодні виборів було змінено голову комісії (представник БПП) і зафіксовано несвоєчасне виконання низки вимог закону про місцеві вибори, зокрема, щодо реєстрації кандидатів", - заявили у Комітеті.

Повідомляється, що вибори відбудуться в 40 об’єднаних громадах. За попередніми підрахунками в них зможуть взяти участь понад 260 тисяч осіб.