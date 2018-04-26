На выборах в объединенные общины избирателей подкупают цыплятами и дровами - КИУ

Накануне выборов в объединенные общины, которые состоятся 29 апреля в разных регионах Украины, было зафиксировано много случаев подкупа избирателей, а также факты давления на кандидатов.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Так, отмечается, что в Одесской области была организована сеть подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов от ВО "Батькивщина".

Со ссылкой на видеоматериалы местного издания "Думская" сообщается, что избирателям предлагали деньги, если они проголосуют за определенного кандидата.

Также полиция изучает факты подкупа в Торчинскую ОТГ на Волыни.

По данным наблюдателей КИУ жителям сел Кошев, Садов, Горзвин и Белосток от имени "Аграрной партии" накануне выборов раздавали цыплят и комбикорм.

Со ссылкой на местные СМИ, в организации добавляют, что в Кошеве каждая третья семья получила по 15 цыплят и килограмм комбикорма. Раздача сопровождалась избирательной агитацией.

Кроме того, в Торчинской ОТГ попытались подкупить избирателей и представители "Радикальной партии Ляшко".

Там, местным жителям раздавали пакеты со сладостями.

Отмечается, что информация об этом отображена на официальном сайте Волынской территориальной организации РПЛ.

"Технологию "партийные конфеты" формально очень сложно доказать как нарушение действующего законодательства. Поскольку партия могла скрыть их по партийной оберткой, стоимость которой не превышает допустимой нормы закона (5 процентов размера минимальной заработной платы). Однако по содержанию такие действия имеют признаки технологии подкупа", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Также по данным наблюдателей Комитета избирателей в селах Запорожской области зафиксировано несколько фактов бесплатной раздачи от имени кандидатов дров для сельских жителей, также может иметь признаки подкупа избирателей.

Кроме того, сообщается, что в течение избирательного процесса был ряд сообщений со стороны политических сил о давлении на кандидатов со стороны заинтересованных лиц.

В частности, ВО "Батькивщина" заявила об угрозах в адрес кандидатов со стороны председателя Нововодолажского РГА Харьковской области, а также давление на членов избирательных комиссий с стороны председателя Килийского городского райсовета.

О давлении на кандидатов со стороны местных администраций также заявила партия "УКРОП".

"Учитывая это КИУ призывает политические силы, кроме публичных заявлений, оперативно предоставлять соответствующие факты для проверки правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что традиционной проблемой на выборах остается политизированность и низкое качество работы избирательных комиссий.

"Так, наблюдатели КИУ сообщали об угрозе срыва выборов в Черновицкой области (Заставненской ОТГ) из фактически заблокированной работы городской комиссии. Накануне выборов был изменен председатель комиссии (представитель БПП) и зафиксировано несвоевременное выполнение ряда требований закона о местных выборах, в частности, регистрации кандидатов", - заявили в Комитете.

Сообщается, что выборы состоятся в 40 объединенных общинах. По предварительным подсчетам в них смогут принять участие более 260 тысяч человек.