СБУ заявляє, що попередила російські провокації на "травневі"
Служба безпеки України заявляє, що виявила та попередила спроби російських спецслужб здійснити провокації на травневі свята через використання заборонених соціальних мереж.
Як інформує СБУ, у березні та квітні оперативники припинили діяльність групи осіб, до якої входило двоє киян та троє мешканців Одещини.
"Зловмисники за вказівкою спецслужб РФ адміністрували антиукраїнські спільноти у соціальних мережах "ВКонтакте" та "Одноклассники", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці задокументували, що "адміністратори напередодні травневих свят організували пошук та вербування виконавців у південно-східних регіонах країни для здійснення провокацій".
"За завданням та фінансуванням кураторів з РФ вони мали активно поширювати через підконтрольні групи у соцмережах інформаційні повідомлення, що спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та заклики до організації масових протестних заходів", – заявляє спецслужба.
Один із затриманих згадав користувача з ніком "Доктор Мартінс", із яким спілкувався, в тому числі, про необхідність повалення влади в Україні і проведення провокацій "під виглядом профашистських організацій" за 500-1000 гривень кожному учаснику.
Він зізнався, що здогадувався, що за цим можуть стояти російські спецслужби, – але його це не бентежило.
Завдяки діям співробітників СБУ вдалося запобігти потенційним масовим заворушенням та дискредитації України, заявляє відомство.