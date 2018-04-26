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СБУ заявляє, що попередила російські провокації на "травневі"

Четвер, 26 квітня 2018, 11:53

Служба безпеки України заявляє, що виявила та попередила спроби російських спецслужб здійснити провокації на травневі свята через використання заборонених соціальних мереж.

Як інформує СБУ, у березні та квітні оперативники припинили діяльність групи осіб, до якої входило двоє киян та троє мешканців Одещини.

"Зловмисники за вказівкою спецслужб РФ адміністрували антиукраїнські спільноти у соціальних мережах "ВКонтакте" та "Одноклассники", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували, що "адміністратори напередодні травневих свят організували пошук та вербування виконавців у південно-східних регіонах країни для здійснення провокацій".

"За завданням та фінансуванням кураторів з РФ вони мали активно поширювати через підконтрольні групи у соцмережах інформаційні повідомлення, що спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та заклики до організації масових протестних заходів", – заявляє спецслужба.

 
ssu.gov.ua
 
 

Один із затриманих згадав користувача з ніком "Доктор Мартінс", із яким спілкувався, в тому числі, про необхідність повалення влади в Україні і проведення провокацій "під виглядом профашистських організацій" за 500-1000 гривень кожному учаснику.

Він зізнався, що здогадувався, що за цим можуть стояти російські спецслужби, – але його це не бентежило.

Завдяки діям співробітників СБУ вдалося запобігти потенційним масовим заворушенням та дискредитації України, заявляє відомство.

Олена Рощенко, УП
Теми: провокаціїСБУ
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