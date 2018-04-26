СБУ заявляет, что упредила российские провокации на "майские"

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Четверг, 26 апреля 2018, 11:53

Служба безопасности Украины заявляет, что обнаружила и предупредила попытки российских спецслужб осуществить провокации на майские праздники посредством использования запрещенных социальных сетей.

Как информирует СБУ, в марте и апреле оперативники пресекли деятельность группы лиц, в которую входили двое киевлян и трое жителей Одесской области.

"Злоумышленники по указанию спецслужб РФ администрировали антиукраинские сообщества в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали, что "администраторы накануне майских праздников организовали поиск и привлечение исполнителей в юго-восточных регионах страны для осуществления провокаций".

"По заданию и финансированием кураторов из РФ они должны были активно распространять через подконтрольные группы в соцсетях информационные сообщения, направленные на разжигание межнациональной розни и призывы к организации массовых протестных мероприятий", – заявляет спецслужба.

 
ssu.gov.ua
 
 

Один из задержанных упомянул пользователя с ником "Доктор Мартинс", с которым общался, в том числе, о необходимости свержения власти в Украины и проведения провокаций "под видом профашистских организаций" за 500-1000 гривен каждому участнику.

Он признался, что догадывался, что за этим могут стоять российские спецслужбы, – но его это не смущало.

Благодаря действиям сотрудников СБУ удалось предотвратить потенциальные массовые беспорядкам и дискредитацию Украины, заявляет ведомство.

Алена Рощенко, УП
Темы: провокации СБУ
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