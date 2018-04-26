Бойовики реагують на зміну формату АТО масованими обстрілами – штаб

У штабі АТО припускають, що масовані провокаційні обстріли опорних пунктів ЗСУ з боку російсько-окупаційних військ пов’язані зі зміною формату операції на сході України.

Про це розповів на брифінгу в четвер речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Максим Праута.

Минулої доби на лінії зіткнення спостерігалося загострення ситуації внаслідок дій бойовиків окупаційних адміністрацій РФ. Демонстративно нехтуючи Мінськими домовленостями, окупанти під час обстрілів оборонних позицій ЗСУ застосовували реактивні системи залпового вогню "Град", танки, артилерію та міномети.

"Внаслідок потужних ворожих обстрілів загиблих серед українських військовослужбовців немає, але 8 захисників отримали поранення, ще троє – бойове травмування. Усіх військових доставлено до медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога", – сказав він.

За словами Праути, стан здоров’я трьох поранених бійців – середньої важкості, інших 8 захисників України – задовільний.