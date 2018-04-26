Боевики реагируют на изменение формата АТО массированными обстрелами - штаб

В штабе АТО предполагают, что массированные провокационные обстрелы опорных пунктов ВСУ со стороны российско-оккупационных войск связанные с изменением формата операции на востоке Украины.



Об этом рассказал на брифинге в четверг спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Максим Праута.



За прошедшие сутки на линии соприкосновения наблюдалось обострение ситуации в результате действий боевиков оккупационных администраций РФ. Демонстративно пренебрегая Минскими договоренностями, оккупанты во время обстрелов оборонительных позиций ВСУ применяли реактивные системы залпового огня "Град", танки, артиллерию и минометы.



"В результате мощных вражеских обстрелов погибших среди украинских военнослужащих нет, но 8 защитников получили ранения, еще трое - боевые травмы. Все военные доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказал он.



По словам Прауты, состояние здоровья трех раненых бойцов – средней тяжести, остальных 8 защитников Украины – удовлетворительное.