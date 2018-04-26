Київська комунальниця задекларувала як подарунок "дешевеньку" Tesla

Начальниця планово-економічного відділу КП з обслуговування житлового фонду Дарницького району Києва Тетяна Шуберт отримала в подарунок від сина електрокар Tesla Model S, оцінений лише в 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Зазначається, що транспортний засіб чиновниця, яка працює в комунальному підприємстві "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва", вказала в декларації за 2017 рік.

Шуберт зазначила, що вартість автівки 2013 року випуску складає всього 50 тисяч гривень, хоча на вторинному ринку ціни на такі машини, в залежності від комплектації, коливаються від 40 до 55 тисяч доларів.

Також комунальниця отримала у подарунок від 87-річного батька 270 тисяч гривень.

Електромобіль Tesla Model S

Крім того, повідомляється у статті, в січні 2016 року Шуберт оформила свідоцтво про право власності на 93-метрову квартиру в елітному житловому комплексі Park Avenue VIP, що по проспекту Голосіївському, 60. Ціна подібних квартир від забудовника становить понад 5,5 млн гривень.

Також, згідно з витягом із Реєстру речових прав на нерухоме майно, син Тетяни Шуберт Володимир володіє трьома квартирами у мікрорайоні Позняки. Окрім цього, торік, після того як подарував Tesla матері, він придбав собі новенький Ford Mondeo вартістю близько 30 тисяч доларів.

Донька комунальниці Анна Шуберт у 2014 році також стала власницею Range Rover Sport 2012 року. На даний час середня ціна такої автівки складає близько 40 тисяч доларів.