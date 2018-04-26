Киевская коммунальщица задекларировала как подарок "дешевенькую" Tesla

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Четверг, 26 апреля 2018, 13:16

Начальница планово-экономического отдела КП по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района Киева Татьяна Шуберт получила в подарок от сына электрокар Tesla Model S, оцененный всего лишь в 50 тысяч гривень.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Отмечается, что транспортное средство чиновница, которая работает на коммунальном предприятии "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района г. Киева", указала в декларации за 2017 год.

 

Шуберт отметила, что стоимость автомобиля 2013 года выпуска составляет всего 50 тысяч гривень, хотя на вторичном рынке цены на такие машины, в зависимости от комплектации, колеблются от 40 до 55 тысяч долларов.

Также коммунальщица получила в подарок от 87-летнеого отца 270 тысяч гривень.

 
Электромобиль Tesla Model S

Кроме того, сообщается в статье, в января 2016 года Шуберт оформила свидетельство о праве собственности на 93-метровую квартиру в элитном жилом комплексе Park Avenue VIP, что по проспекту Голосеевскому, 60. Цена подобных квартир от застройщика составляет более 5,5 млн гривень.

Также, согласно выписке из Реестра прав на недвижимое имущество, сын Татьяны Шуберт Владимир владеет тремя квартирами в микрорайоне Позняки. Кроме того, в прошлом году, после того как подарил Tesla матери, он приобрел себе новенький Ford Mondeo стоимостью около 30 тысяч долларов.

Дочь коммунальщицы Анна Шуберт в 2014 году также стала обладательницей Range Rover Sport 2012 года выпуска. В настоящее время средняя цена такой машины составляет около 40 тысяч долларов.

Темы: Киев декларации коррупция
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