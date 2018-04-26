Суддя знайшов у своєму кабінеті "прослушку": підозрює змову

Невідомі проникли до кабінету голови Ужгородського міськрайонного суду Віктора Данка та встановили пристрій для прослуховування.

Про це повідомляє 26 квітня прес-служба суду.

Факт проникнення зафіксувала камера внутрішнього спостереження, оснащена функцією нічного бачення.

Приблизно опівночі, двоє осіб в масках, зайшли до приміщення суду. По ходу слідування до кабінету очільника суду, вони закривали камери відеоспостереження спеціальним механізмом.

В суді припускають, що зловмисники змовилися з нацгвардійцями, на яких покладено обов’язок цілодобової охорони суду. Зазначається, що слідів злому не було виявлено.

Після встановлення факту перебування сторонніх осіб у будівлі, очільник суду Данко звернувся до правоохоронців.

Слідчо-оперативна група виявила в робочому кабінеті Данка вмонтований у розетку технічний пристрій негласного отримання інформації - "прослушку".

Тепер з’ясовувати, яким чином особи потрапили в будівлю, яку цілодобово охороняють нацгвардійці, буде СБУ.

Зазначається, що в кабінеті Данка, знаходяться матеріали судових справ, в тому числі й тих, що містять таємну інформацію та приватні дані учасників справи. Тож факт проникнення має небезпеку витоку вказаних відомостей.