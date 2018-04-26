Судья обнаружил в своем кабинете "прослушку": подозревает сговор

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Четверг, 26 апреля 2018, 13:24

Неизвестные проникли в кабинет председателя Ужгородского горрайонного суда Виктора Данко и установили устройство для прослушивания.

Об этом сообщает 26 апреля пресс-служба суда.

Факт проникновения зафиксировала камера внутреннего наблюдения, оснащенная функцией ночного видения.

Примерно в полночь, два человека в масках, зашли в помещение суда. По ходу следования в кабинет председателя суда, они закрывали камеры видеонаблюдения специальным механизмом.

В суде предполагают, что злоумышленники сговорились с нацгвардейцами, на которых возложена обязанность круглосуточной охраны суда. Отмечается, что следов взлома не было обнаружено.

После установления факта нахождения посторонних лиц в здании, глава суда Данко обратился к правоохранителям.

Следственно-оперативная группа обнаружила в рабочем кабинете Данко встроенное в розетку техническое устройство негласного получения информации - "прослушку".

Теперь выяснять, каким образом лица попали в здание, которое круглосуточно охраняют нацгвардейцы, будет СБУ.

Отмечается, что в кабинете Данко, находятся материалы судебных дел, в том числе и содержащих секретную информацию и частные данные участников дела. Поэтому факт проникновения чреват утечкой указанных данных.

Украинская правда
Темы: прослушка СБУ суд
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