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Українці готові провести в парламент партії Тимошенко, Бойка і Зеленського

Четвер, 26 квітня 2018, 13:38
Українці готові провести в парламент партії Тимошенко, Бойка і Зеленського

Якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, то найбільше голосів виборців отримали б партії "Батьківщина", "Опозиційний блок", "Громадянська позиція" та "Слуга народу".

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Так, за "Батьківщину" готові віддати голоси 9,2% опитаних, "Опозиційний блок" – 6,1%,  за "Громадянську позицію" – 5,7%, за партію "Слуга народу" Володимира Зеленського – 5,9%.

За "Радикальну партію" готові голосувати – 4,9%, за партію "За життя" 4,7%, за "БПП Солідарність" – 4, 5% і за Самопоміч – 3,1%.

Підтримати "Свободу" готові лише 2,3% виборців. 

 

Водночас, серед тих, хто мають намір голосувати і визначився з вибором, за "Батьківщину" проголосували б 15,6%, "Громадянська позиція Анатолія Гриценка" – 9,7%, "Опозиційний блок" – 9,6%, партію "Слуга народу" – 9%.

За партії "За життя", "Радикальну партію", "БПП Солідарність" – готові віддати голоси 8% виборців, за "Самопоміч" – 5%.

Найближчі до подолання прохідного бар’єру партії "Свобода" (4%), Аграрна партія (3%) та УКРОП (2%). 

При цьому 20,3% заявили, що не пішли би голосувати, а 17,4% не змогли відповісти, за кого віддали б свій голос.

Зазначається, що найчастіше мотивом вибору політичної сили опитані обирали підтримку соціально-економічних ініціатив партії.

Виходячи з симпатій до лідера обирають 17%, через ідеологічні засади – 11%.  

 
 

Опитування проводилося 10 - 22 квітня. Участь у дослідженні шляхом формалізованого інтерв’ю (face-to-face) взяли 6 тисяч респондентів у віці від 18 років.

Помилка репрезентативності становить не більше 1,5%. 

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Українська правда
Теми: опитуванняВерховна Радавибори
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