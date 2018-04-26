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Украинцы готовы провести в парламент партии Тимошенко, Бойко и Зеленского

Четверг, 26 апреля 2018, 13:38
Украинцы готовы провести в парламент партии Тимошенко, Бойко и Зеленского

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов избирателей получили бы партии "Батькивщина", "Оппозиционный блок", "Гражданская позиция" и "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, за "Батькивщину" готовы отдать голоса 9,2% опрошенных, "Оппозиционный блок" – 6,1%, за "Гражданскую позицию" – 5,7%, за партию "Слуга народа" Владимира Зеленского – 5,9%.

За "Радикальную партию" готовы голосовать – 4,9%, за партию "За жизнь" 4,7%, за "БПП Солидарность" – 4, 5% и за "Самопомич" – 3,1%.

Поддержать "Свободу" готовы только 2,3% избирателей. 

 

В то же время, среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, за "Батькивщину" проголосовали бы 15,6%, "Гражданскую позицию Анатолия Гриценко" – 9,7%, "Оппозиционный блок" – 9,6%, партию "Слуга народа" – 9%.

За партии "За жизнь", "Радикальная партия", "БПП Солидарность" – готовы отдать голоса приблизительно 8% избирателей, за "Самопомич" – 5%.

Ближайшие к преодолению проходного барьера партии "Свобода" (4%), Аграрная партия (3%) и УКРОП (2%).

При этом 20,3% заявили, что не пошли бы голосовать, а 17,4% затруднились ответить, за кого отдали бы свой голос.

Отмечается, что чаще всего мотивом выбора политической силы опрошенные выбирали поддержку социально-экономических инициатив партии. 

 

Исходя из симпатий к лидеру, выбирают 17%, по идеологическим принципам – 11%. 

 

 

Опрос проводился 10 – 22 апреля. Участие в исследовании путем формализованного интервью (face-to-face) приняли 6 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет.

Ошибка репрезентативности составляет не более 1,5%.

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Украинская правда
Темы: опросВерховная Радавиборы
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