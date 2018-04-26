У морпорту Фірташа заявляють про обшуки – ЗМІ

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Четвер, 26 квітня 2018, 14:08

У Миколаївському морському спеціалізованому порту "Ніка-Тера", який належить Дмитру Фірташу, відбуваються обшуки.

Київські правоохоронці у масках із зброєю зайшли на підприємство і проводять слідчі дії, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на співробітників.

"Нам усім сказали вийти у коридор адмінприміщення, поводилися досить зухвало, а спецпризначенці почали обшукувати кабінети. Роботу підприємства заблоковано", – зазначив один із працівників.

Телефони прес-служби та приймальні підприємства не відповідають.

У прокуратурі Миколаївської області "Укрінформу" повідомили, що нічого про це не знають, адже слідчі дії проводить Генеральна прокуратура і столичний спецпідрозділ "КОРД".

Місцевих правоохоронців до операції не залучали.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган сказала "Українській правді", що в неї інформації про слідчі дії в порту немає.   

ТОВ "МСП Ніка-Тера" – високомеханізований сучасний порт площею 147 га. Там працює близько 1200 людей. Потужності підприємства дають можливість перевантажувати 7 млн тонн вантажів на рік.

Компанія входить у портовий бізнес Group DF олігарха Фірташа, який перебуває в Австрії.

Теми: обшуки Миколаїв Фірташ
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