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В морпорту Фирташа заявляют об обысках – СМИ

Четверг, 26 апреля 2018, 14:08

В Николаевском морском специализированном порту "Ника-Тера", который принадлежит Дмитрию Фирташу, проходят обыски.

Киевские правоохранители в масках с оружием зашли на предприятие и проводят следственные действия, сообщает "Укринформ" со ссылкой на сотрудников.

"Нам всем сказали выйти в коридор админздания, вели себя довольно вызывающе, а спецназовцы начали обыскивать кабинеты. Работа предприятия заблокирована", – отметил один из сотрудников.

Телефоны пресс-службы и приемной предприятия не отвечают.

В прокуратуре Николаевской области "Укринформу" сообщили, что ничего об этом не знают, поскольку следственные действия проводит Генеральная прокуратура и столичное спецподразделение "КОРД".

Местных правоохранителей к операции не привлекали.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сказала "Украинской правде", что у нее информации о следственных действиях в порту нет.

Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко посоветовал обращаться к следователям.

Телефоны порта и "КОРДа" не отвечают.

ООО "МСП Ника-Тера" – высокомеханизированный современный порт площадью 147 га. Там работает около 1200 человек. Мощности предприятия позволяют перегружать 7 млн ​​тонн грузов в год.

Компания входит в портовый бизнес Group DF олигарха Фирташа, который находится в Австрии.

Темы: обыскиНиколаевФирташ
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