Українці найбільше довіряють співаку і актору

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Четвер, 26 квітня 2018, 14:12

Найвищим рівнем довіри серед громадян користуються нові обличчя в українській політиці: співак Святослав Вакарчук та актор Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Вакарчуку довіряють 33% опитаних, не довіряють – 47%, Володимиру Зеленському довіряють 32%, не довіряють – 50%. 

Трохи більше чверті українців довіряють Анатолію Гриценку, а не довіряють 49%. 

Найвищий рівень недовіри громадян мають Арсеній Яценюк 86%, президент Петро Порошенко – 82%, Олег Тягнибок – 78%, Олег Ляшко – 75%, Юлія Тимошенко та Володимир Гройсман – по 74%.

Не довіряють українці також Вадиму Рабіновичу (69%), Андрію Садовому (62%),  Валентину Наливайченку (59%) та Юрію Бойку (55%). 

 

Опитування проводилося 10 - 22 квітня. Участь у дослідженні шляхом формалізованого інтерв’ю (face-to-face) взяли 6 тисяч респондентів у віці від 18 років.

Помилка репрезентативності становить не більше 1,5%. 

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Українська правда
Теми: опитування вибори соціологія
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