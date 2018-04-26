Найвищим рівнем довіри серед громадян користуються нові обличчя в українській політиці: співак Святослав Вакарчук та актор Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Вакарчуку довіряють 33% опитаних, не довіряють – 47%, Володимиру Зеленському довіряють 32%, не довіряють – 50%.

Трохи більше чверті українців довіряють Анатолію Гриценку, а не довіряють 49%.

Найвищий рівень недовіри громадян мають Арсеній Яценюк 86%, президент Петро Порошенко – 82%, Олег Тягнибок – 78%, Олег Ляшко – 75%, Юлія Тимошенко та Володимир Гройсман – по 74%.

Не довіряють українці також Вадиму Рабіновичу (69%), Андрію Садовому (62%), Валентину Наливайченку (59%) та Юрію Бойку (55%).

Опитування проводилося 10 - 22 квітня. Участь у дослідженні шляхом формалізованого інтерв’ю (face-to-face) взяли 6 тисяч респондентів у віці від 18 років.

Помилка репрезентативності становить не більше 1,5%.

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