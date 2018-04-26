Наибольшим уровнем доверия среди граждан пользуются новые лица в украинской политике: певец Святослав Вакарчук и актер Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Вакарчуку доверяют 33% опрошенных, не доверяют – 47%, Владимиру Зеленскому доверяют 32%, не доверяют – 50%.

Чуть больше четверти украинцев доверяют Анатолию Гриценко, а не доверяют почти половина.

Самый высокий уровень недоверия граждан имеют Арсений Яценюк – 86%, президент Петр Порошенко – 82%, Олег Тягнибок – 78%, Олег Ляшко – 75%, Юлия Тимошенко и Владимир Гройсман – по 74%.

Не доверяют украинцы также Вадиму Рабиновичу (69%), Андрею Садовому (62%), Валентину Наливайченко (59%) и Юрию Бойко (55%).

Опрос проводился 10 – 22 апреля. Участие в исследовании путем формализованного интервью (face-to-face) приняли 6 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет.

Ошибка репрезентативности составляет не более 1,5%.

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