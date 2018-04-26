Украинцы больше всего доверяют певцу и актеру

7695 просмотров
Четверг, 26 апреля 2018, 14:12

Наибольшим уровнем доверия среди граждан пользуются новые лица в украинской политике: певец Святослав Вакарчук и актер Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Вакарчуку доверяют 33% опрошенных, не доверяют – 47%, Владимиру Зеленскому доверяют 32%, не доверяют – 50%.

Чуть больше четверти украинцев доверяют Анатолию Гриценко, а не доверяют почти половина.

Самый высокий уровень недоверия граждан имеют Арсений Яценюк – 86%, президент Петр Порошенко – 82%, Олег Тягнибок – 78%, Олег Ляшко – 75%, Юлия Тимошенко и Владимир Гройсман – по 74%.

Не доверяют украинцы также Вадиму Рабиновичу (69%), Андрею Садовому (62%), Валентину Наливайченко (59%) и Юрию Бойко (55%).   

 

Опрос проводился 10 – 22 апреля. Участие в исследовании путем формализованного интервью (face-to-face) приняли 6 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет.

Ошибка репрезентативности составляет не более 1,5%.

Читайте также: Феномен Вакарчука и Зеленского. Какого президента ожидают украинцы

Украинская правда 
Темы: опрос виборы социология
powered by lun.ua
По теме
Четверть украинцев хотят объединения православных церквей в одну независимую - опрос 26 апреля 2018, 13:44
Украинцы готовы провести в парламент партии Тимошенко, Бойко и Зеленского 26 апреля 2018, 13:38
На оккупированной части Донетчины стали меньше доверять росСМИ 26 апреля 2018, 11:11
Все новости
Главные новости
Представитель РФ заявил, что Россия не будет выполнять решение ПАСЕ
Порошенко не попадает в ТОП-3 кандидатов на президентство - опрос
Украинцы готовы провести в парламент партии Тимошенко, Бойко и Зеленского
Суд вернул должность топ-чиновнику, которого задержали в эфире ТВ
Все новости
Фото

На Закарпатье начинает цвести Долина нарциссов

гид

Где и как прокачать велосипед к сезону