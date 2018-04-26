У п'ятницю Україну накриють дощі

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Четвер, 26 квітня 2018, 14:53

Найближчої доби, 27 квітня, погода в Україні зміниться: пройдуть дощі і вдень буде прохолодніше.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, у п'ятницю в західних, північних і центральних областях очікуються дощі, вдень у західних областях без опадів. Температура вночі 8-13°, у західних областях 2-7° тепла, вдень 14-19°. У південних і східних областях вночі без опадів, уранці, вдень місцями короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У Києві в п'ятницю дощ, температура вночі 11-13°, вдень 16-18°.

 

У суботу, 28 квітня, в Україні без опадів. Температура вночі 6-11° тепла, в північній частині 2-7° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°, вдень 21-26° тепла, в північних, центральних, східних областях 16-21°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві 28 квітня - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 18-20°.

 

Теми: погода
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