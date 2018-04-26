Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В пятницу Украину накроют дожди

Четверг, 26 апреля 2018, 14:53

В ближайшие сутки, 27 апреля, погода в Украине изменится: пройдут дожди и днем будет прохладнее.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу в западных, северных и центральных областях ожидаются дожди, днем в западных областях без осадков. Температура ночью 8-13°, в западных областях 2-7° тепла, днем 14-19°. В южных и восточных областях ночью без осадков, утром, днем местами кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 11-6°, днем 20-25°.

В Киеве в пятницу дождь, температура ночью 11-13°, днем 16-18°.

 

В субботу, 28 апреля, в Украине без осадков. Температура ночью 6-11° тепла, в северной части 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 21-26° тепла, в северных, центральных, восточных областях 16-21°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве 28 апреля - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 18-20°.

 

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: