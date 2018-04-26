В пятницу Украину накроют дожди

В ближайшие сутки, 27 апреля, погода в Украине изменится: пройдут дожди и днем будет прохладнее.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу в западных, северных и центральных областях ожидаются дожди, днем в западных областях без осадков. Температура ночью 8-13°, в западных областях 2-7° тепла, днем 14-19°. В южных и восточных областях ночью без осадков, утром, днем местами кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 11-6°, днем 20-25°.

В Киеве в пятницу дождь, температура ночью 11-13°, днем 16-18°.

В субботу, 28 апреля, в Украине без осадков. Температура ночью 6-11° тепла, в северной части 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 21-26° тепла, в северных, центральных, восточных областях 16-21°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве 28 апреля - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 18-20°.