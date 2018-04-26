На "травневі" в Одесі силовики працюватимуть у посиленому режимі

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Четвер, 26 квітня 2018, 15:17

На травневі свята правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі в Одесі.

Відповідне рішення було ухвалено на нараді силовиків 26 травня, інформує прес-служба СБУ.

"За дорученням голови СБ України Василя Грицака для забезпечення правопорядку будуть задіяні понад 60 бійців спецпідрозділу "Альфа" та інші структури спецслужби", ‒ сказав заступник голови Служби безпеки України Олег Фролов.

Заступник голови СБУ висловив упевненість, що спільними зусиллями правоохоронці забезпечать найвищий рівень захисту громадян.

За результатами спільної наради для недопущення терористичних та екстремістських проявів, порушень громадського порядку прийнято рішення з 29 квітня посилити режим служби всіма правоохоронними органами регіону із залученням членів громадських формувань.

Служба безпеки України 26 квітня заявила, що виявила та попередила спроби російських спецслужб здійснити провокації на травневі свята.

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 отримали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.

Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень щодо різних фактів. Найбільш резонансна – справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.

Українська правда
Теми: Одеса СБУ
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